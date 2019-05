Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, județul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra…

- Gabriel Ciobanu are 52 de ani si a fost arestat desi nu a recunoscut ca a comis faptele. Individul ar fi comis faptele pe 9 februarie, la ora 20.30, tot el fiind cel care a sunat la 112 pentru a anunta ca iubita sa a murit. Victima avea 72 de ani si locuia de mai multa vreme cu Gabriel Ciobanu. „Numita…

- Crima din gelozie la Timisoara. O tanara de 29 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost injunghiata mortal de fostul sot. Barbatul a fugit imediat dupa comiterea faptei si a fost prins dimineata. Au ramas patru copii orfani. Acum patru zile, o alta crima soca Bucurestiul.

- Crima teribila in zona depoului de locomotive din Timișoara. O femeie care lucra la o firma de curațenie a fost injunghiata și a murit la scurt timp. Strada Dunarea a fost impanzita de polițiști, care au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care s-a petrecut groaznicul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost audiat luni la Directia Nationala Anticoruptie, intr-un dosar instrumentat de procurorii anticoruptie, relateaza Agerpres. El a explicat, ulterior, la Parlament, ca este vorba de un dosar care a fost deschis in cursul acestui an. pentru perioada in care…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost audiat, in mare secret, in cursul dimineții la DNA. El susține ca a fost citat in calitate de martor fiind vorba despre o serie de denunțuri depuse de anumite persoane.Citește și: ALERTA Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, audiat luni la DNA…

- Crima in Maramures, la Sighetu Marmatiei. O mama a fost injunghiata mortal de fostul iubit, chiar in fata copiilor ei. Tragedia arata din nou ca autoritatile din Romania nu reusesc sa protejeze femeile care cer ajutor.

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a fost audiat joi, in calitate de martor, la Sectia de investigare a magistratilor. La iesire, acesta a precizat ca, fiind un dosar in curs de cercetare, nu poate sa dea detalii despre el. "Am dat o declaratie de martor. Nu pot sa spun, e un dosar in curs de cercetare",…