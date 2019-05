Actorul Antonio Banderas a spus ca infarctul pe care l-a suferit in urma cu doi ani l-a impulsionat sa se preocupe mai mult de sanatate, dar si sa se reinventeze ca actor, inclusiv in perioada in care se pregatea pentru interpretarea rolului principal in recentul film autobiografic al lui Almodovar, informeaza Reuters. "A fost o recomandare foarte buna pentru viata mea", a declarat Banderas pentru Reuters, in cadrul unui interviu realizat la Cannes, unde pelicula ''Dolor y gloria'' a lui Almodovar se afla in competitia pentru cel mai important trofeu al festivalului, Palme d'Or.…