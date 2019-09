Actorul american Sid Haig a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Jessi Combs, in varsta de 39 de ani, supranumita Cea mai rapida femeie pe patru roți, pilot de curse și gazda unor emisiune tv din Statele Unite, a murit intr-un accident rutier produs in Oregon, a anunțat familia sa. Familia lui Combs a confirmat ca aceasta a murit intr-un accident produs cu o mașina…

- Actorul Peter Fonda, devenit celebru cu rolul din filmul "Easy Rider", fiul lui Henry Fonda si fratele lui Jane Fonda, a murit vineri la varsta de 79 de ani, in urma unui stop respirator provocat de cancerul la plamani de care suferea, a anuntat familia sa intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP.…

- Dupa ce s-a aflat ca, Marcel Toader a murit, Gabriela Cristea, fosta soție a omului de afaceri, a facut primele declarații despre moartea barbatului. Celebra prezentatoare tv Gabriela Cristea a marturisit ca nu va veni la inmormantare, caci acum are familia ei, și ca știa ca in trecut, fostul ei soț…

- Un tanar roman, in varsta de 26 de ani, stabilit in Italia, impreuna cu familia, a murit ieri noapte dupa o cearta cu familia. Incidentul a avut loc in localitatea San Vicenzo Valle Roveto, din regiunea Aquila, a notat romatoday.it. Barbatul a avut o cearta cu un alt membru al familiei. Nervos, tanarul…

- Scriitorul buzoian Gheorghe Iova a incetat din viața sambata la Spitalul Municipal din București in urma unui infarct depistat cu intarziere. Familia va anunta in zilele urmatoare detaliile privind depunerea scriitorului, cel mai probabil la capela cimitirului Straulesti II, unde ar urma sa aiba loc…

