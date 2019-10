Actorul american Robert Forster, nominalizat la Oscar pentru 'Jackie Brown', a murit la 78 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Forster a murit la 78 de ani, la domicilul sau din Los Angeles, dupa o scurta lupta cu cancerul la creier. Marele actor a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul sau Max Cherry din filmul Jackie Brown și are o cariera de peste 100 de roluri in filme. Decesul a fost anunțat de catre familie.

- Un barbat din Louisiana s-a inecat imediat dupa ce a cerut-o in casatorie sub apa, intr-un mod inedit, pe iubita sa. Cuplul era in vacanța in Tanzania. Steven Weber și Kenesha Antoine erau in vacanta pe insula Pemba, relateaza CNN, fiind cazati intr-o cabina de lemn cu un dormitor scufundat in ocean,…

- Compozitorul american premiat cu Grammy LaShawn Daniels, care a creat hituri pentru Beyonce, Whitney Houston si Lady Gaga, a murit la varsta de 41 de ani, intr-un accident de masina produs in Carolina de Sud, potrivit mediafax.ro.

- Actorul Peter Fonda, devenit celebru cu rolul din filmul "Easy Rider", fiul lui Henry Fonda si fratele lui Jane Fonda, a murit vineri la varsta de 79 de ani, in urma unui stop respirator provocat de cancerul la plamani de care suferea, a anuntat familia sa intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP.…

- Producatorul Edward Lewis, cunoscut pentru ca a realizat impreuna cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizata de Stanley Kubrick, dar și pentru ca s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anunțat luni platforma Variety, scrie Mediafax.Edward Lewis a produs…