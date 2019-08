Stiri pe aceeasi tema

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca a fost gasita o solutie la nivel european pentru debarcarea celor 131 de migranti salvati pe mare si blocati de mai multe zile la bordul navei Gregoretti, transmite AFP. Cinci state membre - Franta, Germania, Portugalia, Luxemburg si Irlanda - au acceptat sa…

- Un vas egiptean care a salvat in urma cu aproape doua saptamani in apele internationale 75 de migranti este in continuare blocat in largul coastelor Tunisiei, autoritatile refuzand ca acestia sa debarce, a deplans duminica Organizatia de Semiluna Rosie, potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump si prima doamna Melania Trump se intalnesc cu Regina Elisabeta in prima zi a vizitei de stat in Marea Britanie, conform BBC.Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force…

- Continua sa fascineze misterul intretinut de povestea navei "Ourang Medan", care a fost descoperita in anul 1947, dupa ce mai multe nave care traversau rutele comerciale din stramtoarea Malacca ar fi interceptat semnale SOS bizare transmise de pe enigmaticul vapor fantoma.

- Un incendiu a izbucnit miercuri in zori la bordul unui cargou italian ce transporta peste 1.800 de masini si care naviga in largul arhipelagului spaniol Baleare, incendiul fiind stins la mijlocul zilei, au indicat serviciile de salvare spaniole, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador l-a primit marti, la Palatul National, pe actorul american Richard Gere, cu care a discutat despre drepturile omului, informeaza EFE. "L-am primit pe actorul Richard Gere, al carui rol principal este, in momentul de fata, apararea drepturilor omului",…