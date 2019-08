Stiri pe aceeasi tema

- Annemarie Huber-Hotz, prima femeie șef al Guvernului Elvetiei a murit la vârsta de 70 de ani din cauza unei insuficiente cardiace, a anuntat vineri seara autoritatile de la Berna, informeaza Mediafax citând Reuters. Huber-Hotz a fost aleasa cancelar federal în 1999, dupa ce a activat…

- Actorul american David Hedison, care a jucat in doua filme din franciza "James Bond" și in pelicula clasica SF "The Fly", a murit la varsta de 92 de ani, in Los Angeles, potrivit Associated Press, conform Mediafax.Actorul a murit pe 18 iulie, in locuința sa din Los Angeles, dar familia a facut…

- Incidentul s-a petrecut duminica. Polițiștii au fost alertați ca un pieton a fost accidentat mortal in zona plajei. Victima care a murit pe loc a fost identificata drept Pernell Whitaker, legendarul boxer. "Am pierdut o legenda a boxului, pe tatal meu", este mesajul postat de Domonique Whitaker,…

- Disney a anulat premiera unui film in urma decesului vedetei sale, Cameron Boyce, relateaza vineri Press Association. Boyce, care a murit la varsta de 20 de ani, apare in productia de televiziune "Descendants 3" si trebuia sa paseasca pe covorul rosu in cadrul unui eveniment programat la sfarsitul acestei…

- Actorul american Rip Torn, câstigator al premiului Emmy pentru rolul Artie, un producator TV incisiv pe care l-a interpretat în serialul de comedie HBO "The Larry Sanders Show", a murit marti la vârsta de 88 de ani, relateaza Reuters si dpa. Rip Torn, care a aparut…

- Cameron Boyce, un actor cunoscut din rolurile interpretate in doua productii celebre ale postului Disney Channel, serialul "Jessie" si franciza de lungmetraje de televiziune "Descendants", a murit la varsta de 20 de ani, informeaza site-ul thewrap.com. "A murit in somn din cauza unei crize care s-a…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 grade a zguduit joi sudul statului american California, epicentrul seismului fiind localizat în apropierea orașului Ridgecrest, situat la circa 175 de kilometri nord-est de metropola Los Angeles, transmite Reuters.Institutul american de geofizica…

- Scriitoarea americana Judith Krantz, autoarea unor romane de dragoste de mare succes la public, precum "Scruples" (tradus in romana sub titlul de "Tenacitate") si "Princess Daisy", vandute in peste 80 de milioane de exemplare in intreaga lume, a murit sambata la Los Angeles la varsta de 91 de ani din…