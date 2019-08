Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga si-a facut vineri la New York o aparitie-surpriza la festivitatile care marcheaza cea de-a 50-a aniversare a revoltelor de la Stonewall, un punct de cotitura in lupta pentru drepturile comunitatii LGBTQ, informeaza AFP. "Sper cu adevarat ca sarbatoriti pe deplin azi cine sunteti",…

- Un elicopter s-a prabusit luni peste un imobil din Manhattan, a anuntat departamentul de pompieri al metropolei americane New York. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului, scrie CNN.Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului.

- Licitatia online, gazduita de platforma eBay, a inceput duminica de la 25.000 de dolari si in mai putin de 12 ore de la debut a fost depasit precedentul record de 3,456 milioane de dolari inregistrat la licitatiile din 2012 si 2016. Sumele totale generate de aceasta licitatie, care in acest an s-au…

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP.