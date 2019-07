Actorul american Cameron Boyce a murit în somn. Avea doar 20 de ani Actorul american Cameron Boyce a incetat din viața la varsta de 20 de ani. Acesta a murit in somn. Un reprezentant al familiei a fost cel care a facut anunțul despre decesul tanarului actor. "Cu inima indurerata anunțam ca in aceasta dimineața Cameron a incetat din viața. A murit in somn in urma unei crize provocate de o afecțiune medicala pentru care era tratat", a menționat acesta pentru ABC. "Suntem profund indurerați și va cerem sa ne fie respectata intimitatea in aceste momente foarte dificile provocate de pierderea fiului și fratelui nostru", a ad[ugat reprezentantul familiei lui Cameron… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

