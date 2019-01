Stiri pe aceeasi tema

- Spindler se afla printre cei ucisi marti intr-un atac terorist la un hotel din Nairobi, a informat compania pe care el a fondat-o.El ar fi implinit 41 de ani saptamana viitoare, au declarat parintii sai pentru postul KTRK.Spindler era consilier pentru investitori, au declarat…

- "Sa ucizi o pasare cantatoare/ To Kill a Mockingbird" a devenit spectacolul american cu cel mai mare succes de casa din toate timpurile si una dintre productiile cu cele mai mari incasari pe Broadway, New York, adunand pana in prezent 1,7 miliarde de dolari, arata Variety.

- Avionul privat al presedintelui american Donald Trump a fost implicat intr-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, miercuri, transmite joi agentia de presa Petra, care preia AP, informeaza Agerpres.Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale…

- Chitaristul grupului rock american Aerosmith, Joe Perry, a fost spitalizat de urgenta sambata seara, la cateva minute dupa ce a cantat intr-un concert al lui Billy Joel, la Madison Square Garden din New York, scrie AFP, conform news.ro.In varsta de 68 de ani, Joe Perry s-a prabusit la iesirea…

- Intalnirea pe care secretarul de Stat Mike Pompeo ar fi trebuit sa o aiba joi la New York cu Kim Yong Chol, un consilier nord-coreean de rang inalt, a fost anulata si va fi reprogramata in functie "de programul fiecaruia", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Actorul american Alec Baldwin, arestat, vineri, la New York, fiind acuzat ca a lovit un barbat dupa ce acesta ar fi parcat pe locul sau, a fost eliberat fara impunerea unei cauțiuni, relateaza pagesix.com, potrivit Mediafax.Un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție a declarat, vineri,…

- Actorul american Alec Baldwin, in varsta de 60 de ani, a reactionat public dupa ce a fost arestat la New York, din cauza unei altercatii cu un barbat, pentru un loc de parcare. Baldwin neaga acuzatiile.