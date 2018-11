Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat vineri la New York in urma unei altercatii pe care a avut-o cu un conducator auto pentru un loc de parcare, suscitand o reactie din partea presedintelui Donald Trump, imitat cu regularitate de starul american in emisiunea TV "Saturday Night Live", informeaza AFP.…

