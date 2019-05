Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Ceau, Cinema!, editia a sasea, se va desfasura in perioada 18-21 iulie la Timisoara si in comuna Gottlob, judetul Timis, prima localitate rurala din Romania cu un cinematograf renovat, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Juriul sectiunii competitionale a festivalului…

- Lista artiștilor care completeaa cea de-a șaptea ediție a festivalului Jazz TM – eveniment ce va avea loc in perioada 5 – 7 iulie in Timișoara – s-a imbogațit cu Tongue FU feat. Anthony Joseph, Zena Edwards & Rachel Rose Reid, Ala.Ni, Ishamel Ensemble, Beats Remedy, Dumitrio, Dov Meraki, FrankieZ Experiment…

- Trupe de teatru din Campina, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara vor participa, de joi pana duminica, la cea de-a VII-a editie a Festivalului de Teatru OKaua, cu tema "7 ani de acasa". Festivalul OKaua inseamna patru zile, 14 spectacole, teme impuse, probe de improvizatie, momente…

- Doua documentare germane revelatie realizate la inceputul anilor `90 despre noua viata de dupa comunism dintr-o comuna banateana si despre calatoria unuia dintre localnici in America vor putea fi descoperite la cea de-a sasea editie a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc intre 18 si 21 iulie…

- Cele mai noi filme ale regizorilor francezi, dar si filme-cult, vor rula la Cinemateca Patria unde va avea loc Festivalul Filmului Francez din Romania. In perioada 8-19 mai 2019, cele 23 de filme inedite ale festivalului vor calatori in 13 orașe, cu 146 de proiecții in București, Cluj, Timișoara, Iași,…

- Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a nascut la Sovata si locuieste in prezent la Budapesta, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii evenimentului. Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje…

- Cineastul columbian Ciro Guerra va prezida juriul celei de-a 58-a editii a Semaine de la Critique, au anuntat marti organizatorii acestei sectiuni paralele din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Cu o filmografie alcatuita din patru scurtmetraje si patru lungmetraje, Ciro Guerra a realizat o opera…

- Caștigatorul Ursului de aur și al premiului pentru Cel mai bun debut in cadrul Festivalului de film de la Berlin din 2018, “Nu ma atinge-ma”, in regia Adinei Pintilie, va fi proiectat in prezența echipei, pentru prima oara la Timișoara.