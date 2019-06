Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Teatrului Național din București au ieșit, ieri seara, in fața publicului, la aplauze, mai triști ca niciodata. Momentul de bucurie și de succes a fost umbrit de disponibilizarile masive din cultura. De pe scena, aceștia au avertizat ca, daca situația nu se va remedia, din septembrie vor fi…

- Mai multe institutii de cultura, aflate in subordinea ministerului sau a administratiilor locale, se confrunta cu probleme financiare. Regizorul Radu Afrim semnala, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de situatia a 40 de tehnicieni de la Teatrul National Bucuresti ale caror contracte nu au mai fost…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și edilul Iașiului, Mihai Chirica, s-au contrazis, luni, pe tema bugetelor alocate primariilor, primul declarând ca vinovat pentru aceasta situație este Liviu Dragnea în timp ce cel de-al doilea a replicat ca e rușinos sa dai vina pe acesta pentru tot,…

- Comunitatea Declic organizeaza duminica, de la ora18.00, manifestatia „Toti pentru Europa”, evenimentul avand ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice. Astfel, va avea loc un concert cu trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil.…

- Manifestația va avea loc, duminica, de la ora 18:00, in Piața Victoriei. In contextul in care manifestațiile din Piața Victoriei au strans tot mai puțini protestatari in fața Guvernului, de aceasta data va fi organizat și un concert in fața Guvernului. ”In cadrul manifestației va…

- Natalia Calin a fost desemnata cea mai buna actrita in rol secundar pentru rolul Doamna Bologa din spectacolul „Padurea spanzuratilor”, dupa Liviu Rebreanu, scenariul, regia si universul sonor Radu Afrim, productie a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, la cea de-a 27-a gala a premiilor…

- Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan București, și-a anunțat, sambata, pe Facebook, candidatura la Președinția Romaniei. Acesta este de profesie actor si a detinut functia de ministru pentru diaspora, in Guvernul condus de Victor Ponta. Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna acestui…

- Intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni, actiune desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc, pe 7 si 8 mai, la Sala Media a Teatrului National din Bucuresti. Potrivit unui comunicat postat joi…