- National Geographic lanseaza duminica, 25 martie, incepand cu ora 21:00, un nou serial documentar, intitulat ''O planeta stranie'', care spune povestea Pamantului si a carui gazda este Will Smith.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP.

- Dupa ce au jucat impreuna in filmul cu supereroi ''Thor: Ragnarok'' (2017), actrita americana Tessa Thompson si actorul australian Chris Hemsworth se vor reintalni intr-un nou film din seria ''Men in Black'', potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citata…

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Vestea privind moartea omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe a luat prin surprindere internetul romanesc și implicit celebritațile care au avut ocazia sa-l cunoasca și sa lucreze cu el. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in locuinta sa din orasul ilfovean Voluntari. Avea 56 de ani. Potrivit…

- De parca preturile memoriilor NAND Flash nu ar fi deja suficient de mari, un incident aparut la una dintre fabricile Samsung din Coreea de Sud ar putea determina cresteri suplimentare de preturi in perioada urmatoare. O pana de curent de numai jumatate de ora aparuta la o fabrica Samsung de langa orasul…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- Personajele de culoare erau privite ca și raufacatori in benzile desenate, asta pana ca fenomenul “Black panther” sa ia amploare. Acum, cațiva tineri urmeaza exemplul creatorilor filmului și se costumeaza in “Black panther” pentru a darama acest stereotip și a arata lumii adevaratul caracter al supereroilor.…

- Vestea morții lui Valentin Oproiu a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Tanarul de 23 de ani și-a pierdut viața luni dimineața, intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești, unde avea domiciliul. Acesta plecase la serviciu, insa dupa cațiva kilometri s-a…

- “Not Giving Up On Love” este un amestec echilibrat de pop si trance, o combinatie a celor mai bune doua talente din cele doua stiluri. Aparea pe albumul “Mirage“, lansat de Armin pe 10 septembrie 2010. Clip-ul a fost filmat pe minunatat insula Ibiza, Sophie fiind imaginea centrala a povestii. Armin…

- Politia Locala Galati aduce primavara in sufletul galatencelor. Institutia anunta ca, pe data de 1 martie 2018, incepand de la ora 10:00, politistii locali vor oferi martisoare florale doamnelor si domnisoarelor, atat angajate, cat si donatoare, care vor fi prezente la Centrul Regional de Transfuzii…

- Vedeta și-a clonat cainele in varsta de 14 ani inainte ca acesta sa moara. Acum Barbra Streisand se poate bucura de 2 biluțe pufoase de blana pe nume Miss Violet și Miss Scarlet. In timp ce cantareața iși aștepta cațelușii, aceasta a primit-o și pe Miss Fanny. Cațelușii au fost creați folosind celule…

- Will Smith și-a gasit o noua pasiune nobila. Actorul a trecut prin mai multe etape ale vieții din care a invațat cate ceva și e dornic sa impartașeasca cu noi modul sanatos de a trece prin momente de tot soiul. Și face asta cel mai bine decat oferindu-ne un zambet pana la urechi cu fiecare... View Article

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Primarul Constantin Toma a anuntat astazi ca s-a decis ca schimbarile in ceea ce priveste transportul cu autobuzul in oras sa se amane pentru 1 aprilie. Pana atunci, se va circula ca si pana acum. “Este vorba despre cateva probleme tehnice, le vom rezolva, iar de la 1 aprilie de vor opera aceste modificri.…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Momente cumplite pentru Ramona Gabor, prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Poza submarina a anului, facuta de fotograful german Tobias Friedrich: Castigatoarea sectiunii British Waters Wide Angl, poza facuta de britancul Grant Thomas: Castigatoarea sectiunii Up & Coming, poza facuta de malaysianul Man BD: Tony Stephenson,…

- Vestea divorțului lor ne-a luat pe toți prin surprindere! Insa, Jennifer și Justin sunt hotarați sa nu lase ca acest eveniment nefericit sa le marcheze prea mult existența. Amandoi sunt pregatiți pentru a infrunta tot ce o sa vina și sa depașeasca cat mai repede acest episod. Cei din anturajul lor spun…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Scriitorul Mircea Cartarescu spune ca a primit cu mare emotie vestea ca a castigat premiul „Thomas Mann” pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane. "Tocmai am primit, cu mare emotie, vestea ca sunt castigatorul Premiului Thomas Mann pentru literatura in…

- Vine o veste super buna pentru iubitorii serialului “Black mirror”, dar și pentru pasionații de vinyl-uri, caci trupa Sigur Ros, a carei piese se regasesc pe coloana sonora a serialului, a anunțat ca o lista a fost deja trimisa catre studio. Pe vinyl se va regasi și piesa “Hang the dj”, consacrata pentru…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la unul dintre actorii ei preferați, Will Smith. “Ce mai fac starurile de cinema in weekend? De exemplu, Will Smith și-a facut debutul intr-o trupa de percuționiști, pe insulele Cayman. A fredonat puțin din “La Bamba” și n-a fost rau deloc, incheind…

- Primul Virgin Marathon de șapte ore on air reunește atat unii dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicala romaneasca cat și vloggeri sau oameni cool din online-ul romanesc. Ce inseamna de fapt Maratonul lui Niculae? Ei bine… inseamna testarea limitelor pentru colegul nostru, care trebuie…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Jeniffer Lopez și Alex Rodriguez au sarbatorit ieri un an de cand sunt impreuna, iar evenimentul a avut loc in cel mai prielnic moment: in timpul unui concert susținut de J. Lo. Momentele lor publice sunt destul de rare, iar acesta a fost cu totul special. J. Lo s-a oprit in timpul piesei pentru a-și...…

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Adelina Pestritu a facut marele anunț! Bruneta este insarcinata și va deveni mamica. Aceasta anuntat pe contul de socializare ca de ziua ei (n.r.-astazi, 2 februarie) a primit cea mai frumoasa veste. Vedeta traiește o poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil.

- De doua ori premiata la Globurile de Aur și o data la Premiile Emmy, actrița Katherine Heigl (pe care o știi din Grey’s Anatomy și nu numai) a primit un rol in celebra serie Suits, incepand cu sezonul 8. Heigl va avea un rol important in serial: va fi Samantha Wheeler, un nou partener la... View Article

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la vârsta de doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, acesta a decedat în urma unui atac cerebral. Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus,…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se vor duela in finala Australian Open 2018, iar miza este imensa. Meciul se va disputa sambata, la ora 10:30, ora Romaniei, iar cine se va impune iși va asigura de luni locul 1 WTA. Pe langa miza locului 1 WTA, caștigatoarea de la Melbourne va primi 4 milioane de…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Cantareața Camila Cabello cucerește pe rand toate topurile Billboard. Daca saptamana trecuta albumul sau de debut “Camila”, era unul dintre cele mai bine vandute dupa lansare, cu 119.000 exemplare comercializate, acum Camila Cabello este pe primul loc in Billboard 200 pentru primul album solo. Pe album…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita femeie de cand in viața ei a aparut micuța Victoria. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au luat o decizie importanta pentru fiica lor de doar cateva luni. Prezentatoarea tv a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare. De ieri micuța Victoria…

- ”1 Milion de povești despre tine” este campania in care Virgin Radio Romania și Avon cauta sa adune cat mai multe povești reale spuse intr-un mod curajos de romancele de pretutindeni. Pentru Alexandra “rujul este cel mai important accesoriu din viata unei femei”. Pentru tine ce este rujul?  Intra și…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Viata de huzur inspirata din filme. Un barbat din Brasov a imbracat costume asemanatoare celor de pilot, a infipt o insigna cu un avion in cravata si a stat pe gratis la mai multe hoteluri din Maramures. Se dadea drept comandant la TAROM si pleca fara sa plateasca dupa ce facea comenzi copioase la room-service.…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe...

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Pentru majoritatea artiștilor romani ianuarie este luna in care iși pot lua concediu, fiind o luna cu mai puține concerte, dupa profitabila noapte de revelion. Delia ne-a obișnuit deja cu o plecare intr-o destinație exotica la fiecare inceput de an. Anul trecut a ales Thailanda, insa am mai vazut-o…

- Veste imensa pentru Simona Halep la finalul acestui an. Romanca are un mare avantaj si se poate mentine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum inaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine…