Stiri pe aceeasi tema

- Statuile au fost descoperite in Atalanti, din Grecia centrala, la 150 de kilometri de Atena. Prima sculptura a fost descoperita de proprietarul terenului, atunci cand ara pamantul. A scos un bust de calcar cu o inaltime de circa 80 de centimetri...

- Roma, Milano și Alghero (Sardinia) sunt cele mai cautate destinații turistice de city break de catre romani, in aceasta toamna, potrivit unei analize a agenției de turism online Fly Go. Cele trei orașe care conduc in topul preferințelor turiștilor sunt toate din Italia. „Datorita conexiunilor aeriene…

- Sebastian Stan, care a jucat in filme precum ‘Captain America’ ori ‘The Avengers’ și Jamie Dornan, protagonistul filmelor ‘Fifty Shades’, vor juca impreuna intr-o drama romantica – un film independent regizat de Drake Doremus (Like Crazy, Spooner), informeaza contactmusic.com. Filmul spune povestea…

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, le-a cerut duminica cetatenilor macedoneni sa boicoteze referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa. Redenumirea…

- Jeff Goldblum și Emilie Livingston formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul internațional. Deși intre cei doi este o diferența colosala de varsta, au rezistat in timp și chiar daca gurile rele au mai vorbit, ei nu au renunțat la iubirea lor.

- Știrile false au fost duse la cu totul un alt nivel dupa ce cineastul franco-grec Costa Gavras, in varsta de 85 de ani, a fost nevoit sa infirme chiar el, in direct pentru postul public de televiziune din Grecia (ERT), o informatie care anunta decesul sau