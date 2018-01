Stiri pe aceeasi tema

- Steven Seagal se confrunta cu acuzații extrem de grave! Dupa ce a venit sa viziteze mai multe școli din Romania pentru a le vorbi tinerilor despre pericolele de care trebuie sa se fereasca, celebrul actor pare sa aiba el insuși nevoie de aceasta lecție!

- O purtatoare de cuvant a politiei din Los Angeles a declarat, vineri, ca Divizia Jafuri si Omucideri din cadrul LAPD investigheaza o plangere, insa nu a oferit mai multe informatii.„Tot ce putem face este sa confirmam ca este in desfasurare o ancheta (cu privire la o fapta) din 2005'', a declarat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate imagini fabuloase cu fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL! "Buldogul", asa cum era poreclit Vasile Blaga in perioada in care se afla la varful lumii politice din Romania, si-a sarbatorit in stil mare onomastica la Poiana…

- Propunerile de schimbare a legilor Justitiei au adus, in 2017, liderilor politici romani mesaje de la inaltii oficiali europeni, dar si de la Departamentul de Stat American, o invitatie din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca Romania sa participe la constructia unei noi Uniuni Europene,…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților și președinte al Comisiei de Aparare a PNL spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult suma de 10 miliarde de euro, in urmatorii 10 ani și considera…

- Dupa ce a prezis moartea Regelui Mihai I si accidentul rutier in care un tanar si-a pierdut viata, se pare ca ultima premonitie terifianta s-a adeverit. Astazi o personalitate celebra a parasit scena vietii.

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Incendiile continua sa faca ravagii in California. Autoritațile au emis noi ordine de evacuare pentru sudul statului american din cauza incendiilor. Orașul Santa Barbara se afla acum sub amenințarea focului, relateaza BBC News și Reuters. Statul american California se confrunta in continuare cu incendii…

- PNL incearca sa profite de posibila raceala intervenita intre conducerea PSD și SUA dupa schimbul recent de mesaje intre Departamentul de Stat și președinții Camerei Deputaților și Senatului.Rachetele Patriot NU sunt atat de eficiente precum se credea: Romania tocmai a achiziționat cateva…

- Departamentul de Stat e cu ochii pe noi. Foarte bine. Intre timp, un fost ministru i-a trimis direct presedintelui Trump o epistola ce contine tot ceea ce trebuie sa stie procuratura ca sa umfle, printre altii, si doi fosti ambasadori ai SUA in Romania. A sosit vremea sa vedem si noi un exemplu de justitie…

- "Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite. Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: prima parte, cand se exprima ingrijorarea cu privire la legislatia care ar putea submina lupta impotriva coruptiei, ar putea slabi independenta. Se refera a pachetul de legi…

- Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Oana Lis a facut marturisiri ingrijoratoare despre starea de sanatate a sotului ei. Potrivit declaratiilor vedetei, Viorel Lis nu se poate hrani singur, iar azi nu se simtea deloc bine si nu au reusit sa vorbeasca prea mult. In ceea ce priveste ziua…

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, reda, intr-o postare pe Facebook o discutie, in care interlocutorul sau vorbeste despre influenta SUA in Romania, susținand ca "americanii vor sa aiba controlul total", iar Coldea si Maior "s-au pus in slujba lor". Acesta sustine ca "statul pararel" inca functioneaza.„Cand…

- Un polițist din Vrancea a fost atacat cu toporul, in timp ce incerca sa aplaneze un conflict. Colegii lui au ripostat imediat și l-au impușcat pe agresor in picior. Incidentul a avut loc in localitatea Rastoaca, din județul Vrancea. Polițistul venise la domiciliul unei familii, pentrua aplana un conflict.…

- Actrița Catherine Zeta Jones și soțul sau, Michael Douglas, sun impreuna de 17 ani și au doi copii adolescenți, dar nimeni nu și-ar fi imaginat ca frumoasa actrița de 48 de ani este atat de apropiata de socrul sau, legendarul actor Kirk Douglas, in varsta de 100 de ani. Prezenta la Gala Legacy of Vision…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat cu majoritate de voturi aceasta hotarare. Singurul deputat care s-a abtinut a fost Victor Ponta. Ministerul Afacerilor Interne incheie acorduri tehnice cu SUA si Italia privind suportul strategic, logistic si financiar pentru participarea politistilor…

- ”De-a lungul celor trei zile de Forum, am stabilit contacte cu delegați ai companiilor americane din sectorul energetic, iar impresia generala care s-a desprins in urma intrevederilor și discuțiilor purtate este aceea a unei percepții pozitive asupra pieței din Romania și a existenței unui potențial…

- Fostul președinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator a vorbit despre celebra 'pomana a porcului' la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Liviu Dragnea sau Victor Ponta. Seful PSD a fost pur si simplu distrus de Basescu."Despre…