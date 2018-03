Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Paste, insotite de obiceiuri si traditii nationale, sunt un prilej de bucurie, armonie si apropiere intre oameni. Insa, in aceasta perioada, in care forfota cotidiana incetineste, pompierii, la fel ca alte arme ce asigura linistea si siguranta comunitatii, vegheaza in continuare. Pompierii…

- Sirenele au rasunat, ieri, in curtea Școlii Gimnaziale „Sfantul Nicolae” din Targu-Jiu. Copiii au fost vizitați de polițiști, care au venit cu autospeciale. Elevii au avut astfel ocazia sa urce in ele și sa le puna intrebari oamenilor legii despre situațiile reale in care intervin…

- In cadrul Saptamanii „Școala altfel”, polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au organizat o serie de activitati informativ – preventive la unitațile de invațamant din municipiul Targu-Jiu. Astazi, polițiștii au fost prezenți la Școala Gimnaziala „Sfantul ...

- In perioada martie – decembrie 2018 Inspectoratul de Politie Judetean Iasi prin Biroul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii desfasoara impreuna cu partenerii sai campania de prevenire a delincventei juvenile si consumului de substante psihoactive in mediul liceal din municipiul Iasi, cu accent…

- Caravana de popularizare a concursului de idei de afaceri prin care participantii pot primi o finantare nerambursabila de 40.000 euro, organizata in cale cinci orase ale judetului, in cadrul programului StartUp Now, s-a bucurat de un mare interes. In cadrul caravanei organizate saptamanile trecute in…

- ZIUA POLITIEI ROMANE – marcata de politistii hunedoreni in mijlocul comunitatii, printr-o serie de manifestari ce vor avea loc in municipiile Brad si Deva Ziua Politiei Romane (25 martie) va fi sarbatorita in municipiile Brad si Deva printr-o serie de manifestari comemorative prin care politistii…

- ACTIVITATI DE PROMOVARE A PROFESIEI DE POLITIST In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Politie Judetean Alba pentru sarbatorirea la 25 martie a Zilei Politiei Romane, saptamana curenta au fost dedicata promovarii profesiei de politist. Elevi din 5 licee din judetul Alba au fost…

- Ieri, 13 martie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au incheiat prima parte a proiectului ”Politia alaturi de noi”, la scoala gimnaziala din comuna Vad. Activitatile au avut ca scop informarea elevilor scolii cu privire la riscurile la care se expun atunci cand folosesc internetul,…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Politistii de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitati si specialistii Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane au avut o intalnire cu elevii si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala „I.L. Caragiale”. Prin intermediul filmelor educative si a studiilor de caz prezentate,…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, politistele Compartimentului Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul structurilor de ordine publica, au desfasurat mai multe activitati de sensibilizare a populatiei asupra unui subiect delicat si foarte actual, respectiv …

- Un eveniment de selectare și recrutare a grupului ținta al proiectului „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” va avea loc vineri, 9 martie 2018, la Intorsura Buzaului. „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” este implementat de catre Fundația „ADEPT Transilvania”- ca lider de parteneriat, parteneri…

- In scopul diminuarii riscurilor din mediul online, este necesara cunoasterea unor masuri minime de protectie a informatiilor private si de filtrare a celor postate. Analiza raspunsurilor pe care unii elevi le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online ne…

- Ne apropiem cu pași repezi de momentul nostru aniversar: Ziua Poliției Romane. Dintre manifestarile organizate cu acest prilej, de departe cea mai indragita este Ziua Porților Deschise, care ne permite sa fim in mijlocul copiilor. Ei sunt cei care ne rasplatesc mereu cu entuziasm, bucurie și sinceritate,…

- Politistii suceveni de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul politiei judetene au lansat, joia trecuta, la Vatra Dornei, la Casa de Cultura din municipiu, „Programul judetean de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii minorilor", actiune care se ...

- Marți, 27 februarie, la Tg. Mureș a fost organizata o consultare publica de catre fabricile de cherestea Holzindustrie Schweighofer (HS) din Sebeș și Reci. Temele principale ale evenimentului au fost abordate in contextul implementarii planului de acțiune pentru o industrie sustenabila a lemnului și…

- Ieri, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au desfasurat activitati de informare cu elevi din cadrul Scolii Gimnaziale ”Avram Iancu” si din cadrul Colegiului National ”Andrei Muresanu”, ambele din municipiul Dej. Activitatile…

- Politistii din Alba au continuat seria actiunilor dedicate educatiei rutiere si s-au adresat, in special, tinerilor ce au dobandit, de curand, permisul de conducere sau urmeaza sa devina conducatori auto. Nici cei mai mici dintre participanții la trafic nu au fost uitati. In saptamana curenta, prioritatea…

- Politistii giurgiuveni va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti, de eventualele restrictii existente si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Pentru a preintampina producerea…

- La data de 22 februarie a.c., in intervalul 10:50-12:00, in cadrul Programului cadru de prevenire a delincventei juvenile si a victimizarii minorilor si campaniei preventive ,,Ce faci daca…?", politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au organizat si desfasurat o activitate educativ-preventiva…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au sancționat contravențional un barbat de 28 de ani din comuna Braduț, titular de permis de arma, dupa ce s-a constatat ca acesta și-a schimbat domiciliul, fara a anunța organele de poliție in vederea modificarii mențiunilor…

- Peste 500 de elevi din 18 unitati de invatamant din judetul Alba sunt implicați in proiectul „Școala Siguranței Tedi”, derulat, impreuna cu politia, in urma caruia cei mici vor primi informații utile pentru siguranța lor. Pe parcursul anului scolar 2017 – 2018, Politia Romana impreuna cu Ministerul…

- Despre respect, despre atitudine si mai ales despre consecintele unui comportament violent, cu elevii Scolii din Arduzel: politistii continua si in semestrul al – II-lea activitatile preventive in unitatile de invatamant de pe raza judetului. Azi, 21 februarie, politistii Compartimentului de Analiza…

- DESPRE SIGURANTA – o lectie „altfel” pentru elevii din Arduzel, o pauza de „altfel” pentru angajatii unei societati comerciale din Ulmeni Despre respect, despre atitudine si mai ales despre consecintele unui comportament violent, cu elevii Scolii din Arduzel: politistii continua si in semestrul al…

- In județul Covasna tradițiile nu pier și valorile romanești sunt transmise din generație in generație. O dovada in plus sunt cele doua șezatori ale sitenilor, derulate la sfarșit de saptamana, una cu vechime, la Sita Buzaului, și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Primarul comunei…

- Esti activ, informat si ai incredere in tine? Acum ai sansa de a avea o cariera in armata! Depinde doar de tine! Ministerul Apararii Naționale desfașoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Județean Covasna, activitatea de recrutare a tinerilor candidați – baieți și fete, in vederea…

- Politistii din Alba au fost alaturi de tineri , desfasurand activitati de informare si prevenire a delincventei juvenile si a consumului de droguri in cadrul proiectului IMPREUNA PENTRU SIGURANTA TINERILOR, desfasurat in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba. In…

- La solicitarea cadrelor didactice ale Liceului de Muzica "Tudor Jarda" incepand cu luna decembrie a anului trecut, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii deruleaza proiectul " Prietenul la nevoie se cunoaste". Acesta vizeaza cresterea gradului de siguranta a…

- Politiștii le recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza redusa, in condiții de vreme rea, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Pana joi la ora 11:00 este in vigoare o avertizare cod galben de ninsori. Avand…

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului in parteneriat cu Asociatia Sportiva „Ciucas” Intorsura Buzaului, Asociația Cultural-Științifica „Carpații Rasariteni” și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, au organizat in data de 08.02.2018, evenimentul sportiv „Cupa…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 4 de Poliție Rurala Beclean au fost prezenți ieri la targul saptamanal din localitatea Lechința. Ce au cautat acolo:

- Un raport privind coexistenta dintre om si carnivorele mari, intocmit de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a fost votat miercuri, la Bruxelles, in cadrul sedintei plenare a Comitetului Regiunilor, a anuntat Biroul de Presa al CJ Harghita. Potrivit sursei citate, raportul intitulat…

- Marți, Ziua Internaționala a Nonviolentei in Scoli a fost sarbatorita de Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea si elevii Școlii ”Duiliu Zamfirescu” din municipiul Focșani.La data de 30 ianuarie, in mai multe tari ale lumii, este sarbatorita Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala.…

- Politistii calaraseni au desfasurat, la sfarsitul sapotamanii, activitati preventive pentru informarea, constientizarea si responzabilizarea elevilor. Astfel, oamenii legii au continuat activitatile educationale in Scoala Gimnaziala ,,Mircea-Voda’, elevii fiind informati cu privire la modalitatile de…

- Polițiștii de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații continua și in acest an orele de educație rutiera. La data de 26 ianuarie a.c., politistii au fost prezenți la Gradinița cu program prelungit ”Lizuca”, unde au prezentat copiilor filmulețe educative privind circulația rutiera.…

- Polițiștii covasneni au acționat la sfarșitul saptamanii și pentru prevenirea și combaterea delictelor la regimul silvic și protejarea fondului forestier. Astfel, polițiștii din Valcele au depistat pe raza de competența doi tineri de 20 și 23 de ani care transportau material lemnos fara a putea prezenta…

- Partia de schi din localitatea Valea Mare, aflata la scurta distanta de orasul Intorsura Buzaului, va fi pusa in functiune in cursul zilei de vineri. Partia, inaugurata in decembrie 2016, a fost realizata printr-o investitie privata, are o lungime de aproape 600 de metri, este dotata cu un schi-lift…

- "6768" - Demersuri de informare a autoritatilor locale in campania "Taierile ilegale te afecteaza". O echipa formata din politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si elevi ai Colegiului Silvic " Transilvania" Nasaud, continua activitatile de informare pe ...

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier impreuna cu un polițist de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfașurat o acțiune preventiva in cadrul programului național „PREVENTIN”, la Școala Gimnaziala nr. 15 din Drobeta Turnu-Severin, intre orele 13.00-14.00. Acțiunea ...

- Peste 300 de cetateni din Alba Iulia si Teius au primit sfaturi de la politisti, miercuri si joi, in cadrul campaniei „Fii vigilent! Nu te lasa inselat de infractori!”, derulate de IPJ Alba. In zilele de 17 si 18 ianuarie, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din IPJ…

- In debutul actiunii „Azi sunt profu’ tau de sport!”, parte din proiectul Caravana Junior Sport, initiat si demarat de Asociatia Junior Sport, multiplul campion national si international la lupte libere, Alin Romulus Pacurar, a facut o demonstratie elevilor de la Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu”…

- Politistii gorjeni au organizat mai multe actiuni de informare in scolile din judet. Astfel, in perioada 15-17 ianuarie, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si Politiei Municipiului Targu Jiu, &ici...

- Centrul de Analiza și Prevenire a Criminalitații Dambovița a fost gazda unei conferințe de presa susținuta de șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, comisar șef de poliție Danil Zepiși. Au fost prezentate principalele activitați desfașurate de poliția dambovițeana in anul 2017, rezultatele…

- In Baraolt și Covasna, taxele și impozitele raman neschimbate, dar in Intorsura Buzaului acestea vor suferi o majorare de aproximativ 10 procente. Anul 2018 incepe cu schimbari, in toate localitațile. Unele dintre acestea ii bucura pe locuitori, care afla despre noile proiecte de imbunatațire a infrastructurii,…

- Propunandu-și ca in mandatul de parlamentar sa reprezinte interesele concetațenilor sai din județul Covasna și, in special, ale celor din zona cu specific montan, agricol și etnic a Intorsurii Buzaului, senatorul Gheorghe Baciu a optat sa faca parte din din Comisia pentru Agricultura, Silvicultura…