Activități premergătoare sărbătorilor Pascale Catolice Sarbatorile de Paste, insotite de obiceiuri si traditii nationale, sunt un prilej de bucurie, armonie si apropiere intre oameni. Insa, in aceasta perioada, in care forfota cotidiana incetineste, pompierii, la fel ca alte arme ce asigura linistea si siguranta comunitatii, vegheaza in continuare. Pompierii covasneni au desfașurat permanent activitați preventive, in scopul reducerii și limitarii […] Articolul Activitați premergatoare sarbatorilor Pascale Catolice apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații al I.P.J. Covasna au desfașurat, saptamana aceasta, activitați preventive la doua școli din zona Intorsurii Buzaului, respectiv, Ciumernic și Bobocea, dar și la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Covasna, peste 250 de elevi din clasele…

- Trei abatoare din județ sunt autorizate pentru sacrificarea mieilor, pentru Paste. Potrivit informațiilor oferite de conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, in judet nu exista niciun spațiu temporar de sacrificare, intrucat nu au existat solicitari…

- Unirea tuturor romanilor sub același steag, intr-un stat „unitar, indivizibil și independent”, un vis implinit vremelnic, va ramane mereu un deziderat, dar care poate fi realizat numai prin voința majoritații cetațenilor celor doua țari, Romania și Republica Moldova. Bineințeles ca acest lucru nu se…

- A trecut la cele veșnice distinsa dascalița Elena (Nuți) BORICEAN, nascuta Popica, invațator, profesor invatamant primar si de psihologie-logopedie. nascuta in 13 iunie 1951, in Intorsura Buzaului, jud. Covasna. Dupa absolvirea Scolii Gimnaziale,„Gheorghe Zaharia”, din orasul natal, a urmat cursurile…

- Peste 1000 de elevi, de gimnaziu și liceu, de la 18 unitați de invațamant din județ, au fost implicați, alaturi de profesori de științe socio-umane, de procurori și de judecatori, la activitați de educație juridica, in perioada 5-9 martie. Activitați similare s-au derulat și saptamana 13-17 noiembrie…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- In organizarea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Covasna are loc maine, la Sfantu Gheorghe, o masa rotunda ce va avea ca tema principala de discuție munca ziliera. Potrivit inspectorului șef al ITM, Ordog Lajos, analiza pietei muncii si a numarului de zilieri inregistrati la inspectoratele…

- Federația Romana de Șah, in colaborare cu Sind Tour Trading S.R.L. și Asociația Club Sportiv „Balta Albastra” organizeaza, in stațiunea Covasna, in perioada 9-11 martie, Campionatele Naționale de șah rapid, blitz și dezlegari Concursul va avea loc la Hotel Montana și va incepe vineri, 9 martie, la…

- Sute de martisoare cusute in sezatoare de doamne si domnisoare din Miercurea Ciuc vor fi oferite in premiera la Odorheiu Secuiesc, contra unor donatii care vor ajunge la Casa de Copii Sf Iosif din municipiu. Martisoarele au fost confectionate de catre membrele grupului „Sezatoare la Miercurea Ciuc”,…

- Sportivul de performanta Vlad LAȘCU, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatit de antrenorul de judo si arte marțiale Petru Oltean, component al Lotului National de Ju-Jitsu al Romaniei, va reprezenta Romania si judetul Covasna la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu organizate…

- Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza un concurs de idei pentru reamenajarea lacului si zonei de agrement din zona garii, lasate in paragina in ultimii ani, la aceasta competitie, cu un premiu in valoare de 3.500 de lei, putand participa orice persoana interesata, a anuntat municipalitatea. Viceprimarul…

- Miercuri, 28 februarie a.c., cu ocazia Zilei Porților Deschise, conducerea gradiniței „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe a inițiat o acțiune de donare de sange, chiar in incinta gradiniței. „Mirosul unei flori nu poate sa zboare impotriva…

- Daca ar fi sa ne luam dupa fila din calendar, ar trebui sa spunem ca azi, pe 1 martie, a sosit primavara… Daca ne uitam insa afara lucrurile se schimba și ne reamintim faptul ca sezonul alb inca nu ne-a parasit.Deși iarna a fost banda de aceasta data. Cum necum, tradiția spune ca […] Articolul…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca este nevoit sa intrerupa furnizarea apei potabile in satul Anghelus, comuna Ghidfalau, intrucat conducta de alimentare a inghetat din cauza temperaturilor scazute. Potrivit reprezentantului Gospodariei Comunale, Dezso Csaba,…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Papusile de cas, inimioarele de turta dulce, batistele brodate si casetele pictate se numarau printre „darurile de iubire” la moda pe vremea stra-strabunicilor nostri. Barbatii le mai daruiau aleselor inimii furci de tors sau cate un mai sculptat cu multa migala, pentru spalatul rufelor la rau, iar,…

- In discursurile rostite la vernisaje, in cronicile publicate, mai ales, de la ultimele trei editii ale Salonului International de Arta Fotografica „Best 100” (2015, 2016, 2017), evidentiam ca fotografia a devenit pentru multi pasiune, interes si viziune. A contempla lucrarile, spuneam, nu…

- In județul Covasna tradițiile nu pier și valorile romanești sunt transmise din generație in generație. O dovada in plus sunt cele doua șezatori ale sitenilor, derulate la sfarșit de saptamana, una cu vechime, la Sita Buzaului, și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Primarul comunei…

- Leca Bancila, primarul orașului Intorsura Buzaului ii așteapta pe locuitorii urbei la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului Circula zilele acestea, pe Facebook, o poza cu un anunț care informeaza locuitorii orașului Intorsura Buzaului ca sunt așteptați luni, 18 februarie 2018, la o intalnire cu primarul…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, bugetul municipiului pe anul 2018, de aproape 105,4 milioane de lei, cu circa 23 de milioane mai mic decat anul trecut. Primarul Antal Arpad a declarat ca proiectul de buget a fost construit, ca si in anii precedenti, intr-o nota „realist-pesimista”,…

- Peste 400 de copii ce provin din familii defavorizate – atat cei ce frecventeaza deja gradinița, cat și cei ce urmeaza sa fie inscriși, din septembrie – participa, incepand de ieri, timp de patru zile, alaturi de parinții lor, la ateliere de lectura in 7 gradinițe-gazda din Valea Crișului, Bațanii Mari,…

- Interdictia de vizitare a pacientilor internati la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, ca urmare a cresterii numarului infectiilor respiratorii, a intrat in vigoare incepand de vineri, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Balazs Gabriella. Potrivit…

- Patinoarul artificial construit langa noua arena sportiva din Sfantu Gheorghe va fi inaugurat duminica, au anuntat, joi, autoritatile locale. Purtatorul de cuvant al Primariei Sfantu Gheorghe, Barta Monika, a declarat pentru AGERPRES ca patinoarul a fost construit de Fundatia Mens Sana din Miercurea…

- Anul 2018 a inceput cu greutați, in Dobarlau. Potrivit primarului Bogdan Barbu, bugetul comunei va fi cu 30% mai mic decat cel de anul trecut. „Urmeaza sa votam bugetul și suntem ușor dezamagiți, pentru ca am pierdut foarte mulți bani…avem un buget mai mic cu 30% fața de cel de anul trecut. Nu suntem…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, initiata de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in anul 2002 in scopul sprijinirii artistilor varstnici. Directoarea teatrului, Anna Maria Popa, a declarat, marti, ca spectacolul „Orb de mina” in…

- Se spune ca un popor care nu-și cunoaște și nu-și prețuiește trecutul nu poate avea nici un viitor stralucit. Unii privesc spre trecut cu ochi nostalgici, alții il disprețuiesc, insa cei cu conștiința și inteligența emoționala se straduiesc mereu sa aduca la lumina tot ce a fost bun și frumos…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe marcheaza un sfert de secol de la infiintare, prin activitați speciale, derulate pe tot parcursul anului 2018. Programul aniversar cuprinde evenimente variate, care vor avea drept scop cautarea si experimentarea de noi forme de expresie teatrala, prin…

- Pe partia ,,Oprea’’ din Valea Mare are loc maine, 3 februarie a.c., incepand cu orele 10.00, a doua ediție a Cupei de schi „Profesor Iordan Popica”, dedicata copiilor și tinerilor cu varsta de pana in 20 de ani. Categoriile de varsta la care se pot inscrie participanții sunt: sub 6 ani, intre 6 și…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat in cursul anului 2017, peste 80 de cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocupartea Forței…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, care va functiona in subordinea Scolii Populare de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, ar putea fi inaugurat in acest an, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gaj Nandor. Potrivit acestuia, centrul, construit printr-o investitie…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a postat pe site-ul propriu, date actualizate in permanența, legate de tinerii „NEETs”, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa depuna proiecte de finanțare cu obiective ce vizeaza acest grup țina. „NEETs” sunt definiți acei tineri cu varsta…

- Potrivit primarului stațiunii Covasna, Gyero Jozsef, turismul se afla pe o panta ascendenta, in orașul pe care in conduce, numarul vizitatorilor care se cazeaza in stațiune fiind in ușoara creștere. Faptul ca turismul din orașul Covasna urmeaza tendințe pozitive, se reflecta in incasarile Primariei,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat „la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, „dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”. REACTII la moartea lui Neagu Djuvara | Basescu: Drum bun, Neagu Djuvara! Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat…

- Deși vehiculata in presa covasneana existența unui astfel de serviciu, urgențele stomatologice sunt rezolvate numai de cațiva medici stomatologi, contra-cost, in cabinetele lor particulare, conform unui program stabilit de ei inșiși. Cu toate ca, timp de mai bine de douazeci de ani, s-au tot purtat…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Doua decenii la rand Romania a platit in fel si chip pentru ca nu a avut buni diplomati si buni negociatori. COMENTARIU | Vizita lui Shinzo Abe si greva japoneza a Guvernului roman In lumea de astazi nu numai banii sunt importanti, ci si modul in care te prezinti, cat de stapan pe situatie esti, […]…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au anunțat, ieri, lansarea celei de-a 13-a ediție a programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, prin care compania aloca organizațiilor un fond anual de 697.000 lei pentru implementarea proiectelor de protecție…

- Inscrierile in programul „Permis pentru viitor”, prin care sunt susținuți tineri din medii defavorizate – care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor in vederea obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente), se apropie de final. Cei interesați mai pot…

- Speciile agricole de toamna vor intra in starea de repaus biologic pe fondul scaderii regimului termic din aer si sol, pe aproape intreg teritoriul agricol, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 12 – 18 ianuarie. „In cultura…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe si-a propus sa demareze in primavara acestui an programul de reabilitare a fatadelor blocurilor din municipiu, fiind vizate, in prima faza, cele din zona centrala si de pe Bulevardul „1 Decembrie”. Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, a declarat…

- Covasnenii, cuprinși de euforia sarbatorilor de iarna, se pare ca au fost mulțumiți de produsele cumparate și de serviciile oferite de unitațile de consum din județ, intrucat, potrivit directorului Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (C.J.P.C.) Covasna, Mircea Diaconu, la instituția…

- Dupa mica vacanța de la Cumpana dintre ani, iata reincepe activitatea prestigioasei instituții muzicale din Țara Barsei – Filarmonica brașoveana. Și demareza nu oricum. Ci prezentand vineri, 12 ianuarie 2018 de la ora 19.00, in Sala „Patria”, un Concert Simfonic Extraordinar Aniversar, ce se dorește…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, supraimpozitarea cu 300% a unei cladiri din proprietatea Companiei Nationale „Posta Romana”, aflata intr-o stare precara. Cladirea Oficiului Postal de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este monument istoric si a gazduit pe vremuri Hotelul „Hungaria”. Potrivit…

- Vineri, in jurul orei 13:00, pe DN 11 in localitatea Santionlunca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea o autoutilitara din direcția Targu Secuiesc…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe ofera, in lunile ianuarie și februarie (a.c.), ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Centrul „Prevent” a fost deschis in municipiul reședința de județ in urma cu apoximativ șapte ani, de catre soții…

- In zilele acestui weekend vor avea loc inca doua evenimente crestinesti, care vin sa incheie ciclul bogat al Sarbatorilor de Iarna. Astfel, pe 6 ianuarie are loc Botezul Domnului, numit in popor și Boboteaza, iar pe 7 ianuarie – Sfantul Ioan. Sunt praznice respectate de toti credinciosii, fiind…