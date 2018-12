Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii Consiliului Judetean Calarasi au facut fericiti 35 de copii din judet. Cadouri dulci, hainute, ghete, rechizite si carti s-au aflat in fiecare dar impachetat cu emotie de cei care anul acesta s-au transformat in Mos Nicolae.

- La o luna de cand Preasfințitul Vincențiu a interzis enoriașilor din Paltiniș sa intre in altar, dupa obicei, la resfințirea bisericii, decizia inca mai starnește controverse. Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat pentru publicația «Cuvantul Ortodox» ca «este un gest neinspirat pastoral,…

- Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta care prevede acordarea acreditarii temporare pentru 57 de unitati care desfasoara activitati de donare, prelevare, conservare si...

- In perioada 6 - 12 noiembrie, Episcopia Sloboziei si Calarasilor organizeaza o serie de manifestari cu ocazia sarbatoririi hramului „Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil” al stravechiului asezamant monahal „Sfintii Voievozi” din Slobozia.

- Mai multi credinciosi din judetul Ialomita au primit o sanctiune neasteptata de la episcop, cand au venit la o slujba de sfintire. Imaginile prezentate de TV Ialomita arata cum, pe 17 octombrie Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Vincentiu Grifoni, a refuzat sa le dea oamenilor binecuvantarea de a intra…

- Episcopul Sloboziei și Calarașilor, Vincențiu Grifoni, nu le-a permis enoriașilor din satul Paltiniș, județul Ialomița, sa intre in altar, cand s-a sfințit biserica, spunandu-le ca e „perioada de doliu și suferința”, oamenii afland, ulterior, ca doliul se refera la invalidarea referendumului, scrie…

- Ministrul Petre Daea anunța, la finalul lunii august, intr-o conferința de presa la sediul Ministerului Agriculturii, ca „cele 16 milioane (de euro – n.red.) sunt aprobate de Comisia Europeana”, iar fermierii vor avea in luna octombrie bani in conturi. Fiecare dintre cei 93.000 de fermieri aveau de…

- Zeci de varstnici din Slobozia, aflati in dificultate, au primit pachete cu alimente chiar de la preotii care slujesc in bisericile din oras. Episcopia Sloboziei si Calarasilor si Asociatia Socio-Culturala „Matei Basarab”, in parteneriat cu S.C. Ana si Cornel S.R.L, au organizat, in perioada 1 - 12…