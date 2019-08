Activitati extrascolare. Tabara militara pentru elevi

In perioada 26-30 august, Batalionul 136 Geniu 'Apulum' va fi gazda Taberei militare pentru copii "Armata - o scoala altfel". Timp de o saptamana, 31 de elevi de gimnaziu din unitati de invatamant din judetul Prahova vor avea oportunitatea sa parcurga alaturi de instructori teme de pregatire diversificate, cu scopul de a-i familiariza cu mediul militar si de a-i introduce in cunoasterea activitatilor zilnice care se desfasoara in batalion. Amintim doar cateva: desteptarea, inviorarea, echiparea si aranjarea paturilor, arborarea drapelului, raportul si ...