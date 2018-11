Polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au inceput saptamana cu activitați preventive. Luni s-a dat startul campionatului de fotbal „Cupa Prevenirii Criminalitații”, organizata in fiecare an de polițiștii covasneni. Aflata la cea de-a X-a ediție, in acest an competiția este dedicata Centenarului Marii Uniri și este organizata in parteneriat cu Inspectoratul […] Articolul Activitați desfașurate de polițiștii de la prevenire apare prima data in Mesagerul de Covasna .