Activitati dedicate sarbatorii neamului romanesc la Scoala Gimnaziala Nr. 1, Bistrita.

- Istoria anului 1916 gsea România în faa unor decizii majore cu o situaie internaional caracterizat prin mari încletri de fore umane determinate de izbucnirea Primului Rzboi Mondial.În societatea româneasc pe timpul celor doi ani de neutralitate 19141916 au avut loc dezbateri...

- Liderul PSD Liviu Dragnea, care implinește duminica 56 de ani, este asaltat de tot felul de urari de la deja clasicul "La mulți ani cu executare!" pana la glume legate de cutremurul din noaptea trecuta.

- Ziua Armatei Romane a fost marcata in Sighetu Maramției an de an , printr-o serie de manifestari militare si religioase, in amintirea eroilor cazuti in lupta, pentru demnitatea si apararea tarii noastre. Anul 2018, an al Centenarului n-a reprezentat nimic insa pentru aleșii neamului din Sighetu Marmației,…

- In perioada 25 – 26 septembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au derulat acțiuni pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și prevenirea accidentelor de circulație. Pentru neregulile constatate s-au aplicat 251 de sancțiuni contravenționale, 118 dintre…

- In perioada 17-23 septembrie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut ca scop depistarea si sanctionarea participantilor la traficul rutier care manifesta, in timpul sofatului, preocupari de natura a le distrage atentia, punand astfel in pericol siguranta…

- Autoritațile din Patarlagele nu au ramas indiferente la apelurile venite cu ocazia Zilei Mondiale a Curațeniei. Primarul Ion Gherghiceanu a reușit sa mobilizeze zeci de voluntari, cu ajutorul carora a reușit sa curețe mai multe zone din Patarlagele. Acțiunea s-a desfașurat pe parcursul unei zile intregi,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Cluj, instituție de interes județean subordonata Consiliului Județean, organizeaza, sub egida „Ziua Mondiala Alzheimer”- 21 septembrie, o serie de activitați menite sa sensibilizeze comunitatea clujeana și instituțiile abilitate…