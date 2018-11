Activităţi bizare deasupra Irlandei. Piloţii de avioane spun că ar putea fi vorba despre extratereştri Totul a inceput vineri, 9 noiembrie, la ora 6:47 (ora 08.47, ora Romaniei), cand un pilot britanic a contactat controlul traficului aerian de la Shannon. El a cerut sa știe daca se efectueaza exerciții militare in zona pentru ca a observat „ceva ce se mișca atat de repede". El a remarcat viteza neobisnuit de mare cu care obiectul luminos se deplasa, estimandu-se ca ar fi avut aproximativ 2.500 km/ora, adica mai mult decat dublul vitezei avioanelor comerciale. Operatorul de trafic aerian i-a spus ca nu exista astfel de exerciții. Pilotul unei aeronave care efectua un zbor de la Montreal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aviației Irlandeze investigheaza mai multe marturii ale unor piloți care susțin ca au vazut lumini puternice și OZN-uri pe coasta de sud-vest a Irlandei, relateaza BBC News, citeaza digi24.ro.

- Mai multe lumini stralucitoare și OZN-uri au fost observate de piloții de avioane care au strabatut coasta de sud-vest a Irlandei vinerea trecuta. Autoritatea aviatica irlandeza a deschis o investigație pentru a afla ce s-a intamplat, scrie BBC News. Totul a inceput vineri, 9 noiembrie, la ora locala,…

