Activitatea DNA e aruncata in aer printr-un articol-bomba din Ordonanta lui Toader

Activitatea DNA ar putea fi paralizata ca urmare a uneia dintre prevederile Ordonantei de Urgenta prin care au fost modificate Legile Justitiei. Este vorba de un articol aparent banal, procurorul DNA trebuie sa fi dat un examen in fata Sectiei pentru procurori din CSM, lucru pe care nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare.



"Articolul VIII: Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de…