Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul lui Dragnea, amanat pentru 14 ianuarie. La aceeași data vor fi rediscutate toate cauzele care au fost astazi pe rolul completului de 5 judecatori in materie penala. Masura este o premiera pentru ICCJ, dupa decizia Curții de Apel București care a suspendat tragerea la sorți a noilor completuri…

- Dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea este judecat in apel, a fost amanat pentru 14 ianuarie.La aceeași data vor fi rediscutate toate cauzele care au fost astazi pe rolul completului de 5 judecatori in materie penala. Masura este o premiera pentru ICCJ, dupa decizia Curții de Apel…

- Zeci de angajati ai Directiei Regionale a Finantelor Publice Ploiesti au intrerupt, miercuri, activitatea in semn de protest fata de intentia autoritatilor centrale de a restructura institutia. Oamenii se tem ca vor ramane fara locuri de munca.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis, prin refuzul de a numi ministrii de la Transporturi si Dezvoltare, blocheaza activitatea Executivului si a facut un apel public catrre seful statului sa-si schimbe atitudinea. ”Din pacate constatam cu totii ca dl. presedinte…

- Ar fi absurd sa susținem ca sistemul medical romanesc este perfect, dar nu putem ignora faptul ca avem medici de elita care doresc sa profeseze la standarde medicale europene, in Romania. PUTEREA trage un semnal de alarma privind situația critica cu care se confrunta una dintre cele mai prestigioase…

- Dumitru Mihalescul, deputat PNL de Suceava, a anunțat ca se va implica personal in problemele aparute la nivelul Consiliului Local al comunei Straja și a avertizat ca se va adresa Ministrului Afacerilor Interne, pentru ca situația sa intre in normal. Dumitru Mihalescul a aratat ca de aproape un an de…

- Primarul Sectorului 1 a declarat ca atacul ciberentic a avut loc "miercuri dupa-amiaza spre seara", fiina anuntate DIICOT si firma care se ocupa de administrarea sistemului informatic al primariei. "Expertii se chinuie acum sa recupereze baza de date. Vor sta si in week-end si sper ca luni…

- Primaria Sectorului 1 a fost victima unui atac al hackerilor, iar activitatea este paralizata in acest moment. Toate calculatoarele sunt blocate in urma unui atac cibernetic derulat joi, a precizat primarul Daniel Tudorache. Edilul a facut dezvaluirea la inceputul ședinței Consiliului Local de vineri,…