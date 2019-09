Activitate rutiera: Soferi bauti si drogati pe strazile din judet La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 21.45, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Constantei din Cernavoda. In urma testarii cu aparatul DrugTest s a constatat faptul ca barbatul se afla sub influenta substantelor psihoactive, rezultatul fiind pozitiv pentru cannabis. Conducatorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. La data de 5 septembrie a.c., in jurul orei 02.50, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

