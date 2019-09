Activitate instruire conducători de vehicule destinate transportului de elevi Inspectoratul de Poliție al județului Covasna va derula o serie de actiuni de instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, cu accent pe respectarea regulilor de circulație, in vederea creșterii siguranței rutiere. In contextul pregatirii noului an școlar, incepand de acum o saptamana, din 26 august, la nivelul intregii țari, polițiștii rutieri […] Articolul Activitate instruire conducatori de vehicule destinate transportului de elevi apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

