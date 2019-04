Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana a impuscat sambata un barbat in terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla in posesia unei bombe, relateaza presa locala, citata de agentia dpa și Agerpres.

- Politia australiana a împuscat sâmbata un barbat în terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla în posesia unei bombe, relateaza presa locala, potrivit Agerpres.Politia din Queensland a anuntat ca…

- Un barbat turbulent, care si-a dat jos o parte din haine intr-un un zbor cu destinatia Singapore, a determinat avionul sa se intoarca in Australia, a informat marti presa locala, citata de DPA. Barbatul a fost arestat dupa ce zborul companiei Scoot a aterizat pe Aeroportul International din Sydney…

- Un val de canicula extrema a cuprins Australia în ultimele zile, cauzând incendii de vegetație și numeroase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în condițiile în care temperatura medie naționala a ajuns la 40 de grade, cele mai afectate fiind zonele din sudul țarii,…

- Simona Halep a reușit sa se califice in turul al III-lea al Australian Open 2019, dupa ce s-a impus in fața Sofiei Kenin (37 WTA), in doua ore și 31 de minute. Romanca și-a dominat categoric adversara in primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, dupa 34 de minute. In cel de al doilea set, Simona…

- Politia australiana a arestat un individ banuit ca a trimis mai multe zeci de colete suspecte unor ambasade si consulate din Australia, au anuntat joi responsabili locali, potrivit AFP. Acest barbat in varsta de 48 de ani a fost arestat miercuri seara la domiciliul sau din statul Victoria, in sud-estul…

- Politia australiana a arestat un individ banuit ca a trimis mai multe zeci de colete suspecte unor ambasade si consulate din Australia, au anuntat joi responsabili locali, potrivit AFP preluata de Agerpres. Acest barbat in varsta de 48 de ani a fost arestat miercuri seara la domiciliul sau…

- Ashleigh Barty a oferit prima reactie dupa ce a obtinut o victorie de moral impotriva numarului unu mondial, Simona Halep, intr-o ora si 28 de minute, in fata propriilor fani. La finalul partidei, australianca a sustinut ca si-a invatat lectia si ca a fost foarte concentrata asupra acestui meci,…