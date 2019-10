Compania producatoare de țigari JTI Romania susține ca activiștii anti-tutun incearca sa induca in eroare parlamentarii folosind date statistice vechi privind costul economic al fumatului. Acuza este facuta intr-un punct de vedere trimis catre Senat privind proiectul de lege prin care țigarile electronice urmeaza sa intre sub același regim restrictiv precum țigarile clasice, expunerea țigarilor in magazine este interzisa, precum și orice forma de publicitate la produsele din tutun sa fie interzise. "In legatura cu PL 443/2019, JTI isi exprima profunda ingrijorare cu privire la puzderia de date…