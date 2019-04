Stiri pe aceeasi tema

- Justitia olandeza a condamnat luni doi barbati la un an si noua luni de inchisoare pentru ca au furnizat munitii ce urmau sa fie utilizate in cadrul unui proiect de atentat terorist dejucat in Franta in 2016, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.In total, cinci suspecti au fost inculpati dupa…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- Un detinut care se afla marti dimineata in unitatea pentru viata familiala (UFV) a centrului penitenciar de la Conde-sur-Sarthe, in apropiere de Alencon, in Normandia (centru-vest) a ranit grav doi supraveghetori, cu un cutit, dupa care s-a baricadat impreuna cu partenera sa in unitate, a anuntat conducerea…

- Una dintre cele mai mari companii din tehnologie a anuntat ca isi extinde activitatea din Romania, urmand sa angajeze masiv pana in 2021. Recrutari se fac in toata lumea, in principal in Franta, dar si in Germania, Marea Britanie, Olanda, Australia, Asia de Sud-Est, India, SUA si Canada.

- In minutul 78, Mbappe a deviat un balon primit in careul mic al oaspetilor, mingea a lovit piciorul fundasului brazilian Hilton si a intrat in poarta, iar scorul a devenit 4-1 pentru PSG. Aceasta reusita a fost considerata oficial un autogol. "Buna seara LFP (n.r - Liga profesionista de Fotbal…

- Cinci romani au fost condamnați la inchisoare, in Marea Britanie, pentru trafic de migranți. Ei sunt acuzați ca, in august, au ascuns un grup de migranți din Afganistan, pe care au incercat sa-i introduca ilegal in Regat, venind dinspre Franța. Polițiștii de frontiera francezi au oprit pe 17 august…

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), a anuntat ca s-a întâlnit marti în Franta cu reprezentanti ai "vestelor galbene", potrivit AFP.

- Magistratii de la Tribunalul Suceava au dat luni o prima sentinta intr-un dosar de trafic cu migranti, dupa ce, intr-un interval scurt de timp, fusesera depistati mai multi migranti trecuti fraudulos peste fasia verde, din Ucraina spre Botosani, care erau cazati apoi pe raza judetului Suceava.