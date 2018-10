Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Scotiei a decis vineri, in urma apelului unui grup de petitionari proeuropeni, sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a stabili daca decizia Regatului Unit de a iesi din UE poate fi revocata unilateral de acesta, transmit Reuters si BBC News. Decizia Curtii…

- Politia britanica a anuntat miercuri ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, relateaza Reuters. "Soferul nu a...

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane din Stratford au…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel au discutat, vineri, numeroase probleme europene asupra carora cei doi vor sa avanseze pana la sfarsitul anului, inainte de campania pentru alegerile europene din luna mai, care le-ar putea incetini ritmul, informeaza Reuters.…

- Tanarul arestat sub acuzația ca a comis infracțiuni teroriste dupa ce a intrat cu mașina in bariera de securitate a Parlamentului ranind mai multe persoane are 29 de ani și este cetatean britanic originar din strainatate, a spus ministrul responsabil de securitate Ben Wallace, relateaza Reuters.

- Administratia din Londra a lansat joi primul sau plan de actiune menit sa convinga mai multi rezidenti sa mearga pe jos in oras, potrivit Reuters. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca vrea sa transforme capitala Marii Britanii in orasul cel mai prietenos cu pietonii, ca parte dintr-o…

- Un britanic a fost gasit vinovat, miercuri, pentru un complot ce viza asasinarea sefei guvernului de la Londra, Theresa May, transmite Reuters preluata de agerpres. Naa'imur Rahman, 20 de ani, din nordul Londrei, a fost condamnat de instanta pentru pregatirea comiterii unor acte de terorism.…