- Miscarea ecologista Extinction Rebellion a stropit cu sange fals sediul Ministerului britanic al Finantelor, la Londra, cu ajutorul unui vehicul al pompierilor, o actiune spectaculoasa, menita sa denunte finantarea unor proiecte care dauneaza mediului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Activisti…

- ''Decizie importanta a Tribunalului Suprem de a hotari ca suspendarea parlamentului este ilegala. Orice acord privind Brexitul trebuie sa fie aprobat atat de Regatul Unit, cat si de Parlamentul European, asadar analiza democratica adecvata de ambele maluri ale Canalului Manecii este esentiala'',…

- Un incendiu criminal a devastat marți locuința fostei guvernatoare a bancii Ucrainei Valeria Gontareva, care a denunțat un act de "teroare", scrie AFP.Situata într-o localitate la circa 20 de kilometri nord de Kiev, casa Valeriei Gontareva a "ar complet" dupa ce a fost…

- Cea mai inalta instanta de apel din Scotia a considerat miercuri ilegala decizia prim-ministrului britanic Boris Johnson de a suspenda parlamentul pentru o perioada de cinci saptamani, pana la 14 octombrie, cu doua saptamani inainte de data prevazuta a Brexit-ului, 31 octombrie, transmit Reuters…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avut o intalnire oficiala cu omologul sau britanic Boris Johnson, joi, in Londra, au anunțat oficialii biroului prim-ministrului Johnson și premierul israelian, conform MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Traian Basescu! ‘Trebuie sa ma…

- Londra, 20 aug /Agerpres/ - Cel de-al 25-lea film din franciza "James Bond" se va intitula "No Time To Die", au dezvaluit producatorii peliculei prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul oficial de Twitter al agentului 007, informeaza AFP. Noul film va fi lansat in cinematografele…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters potrivit Agerpres. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire…

- Podul Westminster, unul dintre cele mai importante poduri din Londra peste Tamisa, a fost închis sâmbata, dupa ce o ambarcatiune cu turisti a intrat într-un pilon, a anuntat Politia, citata de The Independent. Podul Westminster a fost închis temporar dupa ce o…