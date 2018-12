Activista rusă Maria Butina recunoaşte, într-o instanţă din SUA, că este agent al Rusiei Maria Butina, absolventa a unei universitati din Statele Unite, a comparut joi intr-o instanta judiciara din Washington D.C. Ea a recunoscut ca a incercat sa exercite influenta in campania electorala prezidentiala si parlamentara din 2016 si va colabora cu procurorii. Procurorii sustin ca Maria Butina, aflata in arest preventiv, a colaborat cu un oficial rus si cu doi cetateni americani pentru a se infiltra in Asociatia Nationala a Armelor de Foc (NRA) - un grup care are legaturi stranse cu politicieni republicani, inclusiv cu presedintele Donald Trump. Planul ar fi fost influentarea… Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

