Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o prin intermediul unei postari pe Twitter pe activista Greta Thunberg, in varsta de 16 ani, luni seara. Președintele SUA a ironizat-o pe adolescenta pe seama discursulu...

- Președintele Donald Trump a parut sa o ia peste picior pe activista Greta Thunberg, afirmand pe Twitter despre acesta ca pare o "fata foarte fericita pe care o așteapta un viitor stralucit și extraordinar", relateaza site-ul Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Pare o fata foarte fericita pe care…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a premiat, in cadrul conferintei "Reteaua campionilor in domeniul integritatii", cele mai bune practici si proiecte in domeniul bunei guvernari adoptate sau implementate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si inscrise…

- Planeta este in pragul unei crize fara precedent! Incalzirea globala poate aduce curand efecte devastatoare. Omenirea va ajunge in pragul foametei. Iar acest avertisment vine de la cei mai buni cercetatori in schimbarile climatice, reuniti intr-un grup laureat cu premiul Nobel.

- Toni Morrison, prima autoare afro-americana laureata cu premiul Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia sa citata de AFP. "Toni Morrison a murit in liniste noaptea trecuta, inconjurata de familia ei si de prietenii sai", se arata intr-un comunicat publicat de…

- Toni Morrison, prima femeie de culoare care a câștigat un premiu Nobel, a murit la vârsta de 88 de ani. Romanul "Beloved" al scriitoarei a câștigat în 1988 premiul Pulitzer pentru ficțiune.

- Tanara militanta ecologista suedeza, Greta Thunberg, devenita peste noapte imaginea activismului impotriva incalzirii globale, a ajuns la Paris ca sa le spuna adulților ca nu au grija de planeta.