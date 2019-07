Stiri pe aceeasi tema

- Elena Grigorieva, una dintre cele mai proeminente activiste ale comunitații LGBT din Rusia, a fost gasita moarta in Sankt Petersburg. Femeia avea mai multe rani pe corp și a fost strangulata, au declarat autoritațile locale. Trupul femeii de 41 de ani a fost gasit, duminica, in tufișuri in apropierea…

- Liderul liberal-democraților, Tudor Deliu, ii prevesteste viitorul lui Andrei Nastase facand trimitere la poezia "Moartea caprioarei" de Nicolae Labis. PLDM-istul a facut o postare pe pagina sa de Facebook, cu referire la voturile Republicii Moldova in APCE pentru Rusia.

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a fost gasit mort, in apartamentul sau, din Constanta, strada Prelungirea Liliacului, din cartierul Kilometrul 4 5. Macabra descoperire a fost facuta de echipajul de pompieri, format din patru subofiteri de la Detasamentul Port, solicitat sa deblocheze usa apartamentului…

- Un tanar student roman, in varsta de 23 de ani, care invața la Paris a fost ucis cu bestialitate in camera sa dintr-un camin studentesc din districtul 13 din Paris, pe rue Bruneseau. Poliția a anuntat ca langa cadavru a fost gasit un ciocan, foarte probabil arma crimei. O cunostinta a tanarului, un…

- O crima șocanta a tulburat intreaga comunitate din Chicago (SUA). Marlen Ochoa Lopez, o tanara in varsta de 19 ani, gravida, a fost gasita moarta, miercurea trecuta, aruncata intr-o ghena de gunoi din oraș. Marlen Ochoa Lopez fusese vazuta ultima oara pe data de 23 aprilie. Oamenii legii au fost șocați…

- O balena beluga descoperita recent în largul coastelor norvegiene din Oceanul Arctic, echipata cu un ham special, a fost cel probabil dresata de marina rusa, spune un expert norvegian citat de BBC.Audun Rikardsen, profesor de biologie marina, a relatat ca hamul avea un suport de camera…