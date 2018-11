Stiri pe aceeasi tema

- "Va trebui sa contramandam intalnirea pentru ca nu ma voi mai afla la fraiele ministerului" a scris Tudorel Toader in mesajul obtinut de Realitatea TV. Intalnirea trebuia sa aiba loc in aceasta dimineata. Mesajul vine in contextul in care Toader se afla intr-un concediu de odihna pana la sfarsitul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca liderul american Donald Trump ar trebui sa se invinovateasca singur pentru preturile mari la petrol. "Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda", a afirmat Putin in…

- Denisa este cea mai tanara studenta de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne. „Și-a dorit sa-și faca majoratul in uniforma și a reușit! La 17 ani și 10 luni, Denisa este cea mai tanara studenta a Academiei de Poliție și…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu – “In ceea ce ma privește, susțin fara echivoc familia tradiționala” in Politic / on 07/09/2018 at 12:39 / Președintele liberalilor teleormaneni, senatorul PNL Eugen Pirvulescu critica, in termeni duri, deputații și senatorii care vehiculeaza, pe rețelele sociale…

- Turcia intentioneaza sa nu mai foloseasca dolarul pentru schimburile sale comerciale cu Rusia, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca se comporta ca un "lup singuratic". "America se comporta ca un lup singuratic. Nu o credeti", a spus Erdogan in fata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a comunicat in CExN foarte aplicat, ca ”nu a vorbit discuții”, dupa ce primarul Gabriela Firea a afirmat ca aceasta a venit la ședința ”pregatita cu niște xeroxuri cu mesaje pe SMS, pe Whatsapp”.”Carmen…

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva gigantilor online, inclusiv Twitter, Facebook si Google, sustinand ca incearca sa "reduca la tacere" o parte semnificativa din populatia SUA si sugerand ca activitatile lor ar putea fi ilegale, informeaza cotidianul The Hill.

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…