Activista Greta Thunberg, la Roma: Nu faceţi selfie cu noi, luaţi măsuri pentru mediu Greta Thunberg, adolescenta activista pe probleme de mediu din Suedia, a facut joi un nou apel la actiune impotriva schimbarilor climatice, blamand generatiile mai in varsta pentru criza actuala, potrivit DPA. "Ne-ati mintit, ne-ati dat sperante false, ne-ati spus ca trebuie sa asteptam cu nerabdare viitorul", a declarat tanara intr-un discurs sustinut in senatul italian. Adolescenta a spus ca omenirea se indreapta catre un ''punct fara intoarcere'', in jurul anului 2030, daca emisiile de dioxid de carbon (CO2) nu vor fi reduse drastic cu ''cel putin 50%''. Thunberg,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana: 26.000 de romani au murit in 2015 din cauza calitatii proaste a aerului. Calitatea slaba a aerului ramane o problema pentru Romania, conform unui raport publicat pe 5 aprilie de Comisia Europeana. Agenția Europeana de Mediu a estimat ca, in 2015, aproximativ 25.400 de decese premature…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, marti, 26 martie, contra selecționatei din Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21:45 (Pro TV). Tricolorii se prezinta in fața propriilor suporteri la trei zile dupa…

- FCSB a trecut de Astra, scor 2-0. Florin Tanase (24 de ani), „decarul" vicecampioanei, critica selecția facuta de Cosmin Contra pentru „dubla" cu Suedia și Insulele Feroe „Tricolorii" infrunta Suedia, in deplasare, pe 23 martie și Insulele Feroe, la Ploiești, pe 26 martie. Romario Benzar este singurul…

- Numirea ei a venit cu cateva zile inainte de marșul global #FridaysForFuture privind schimbarile climaterice și e o recunoaștere a muncii ei de pionierat impotriva dezastrului ecologic. Trei parlamentari norvegieni au recomandat-o pe activista de 16 ani care a fost numita unul dintre cei mai influenți…

- Greta Thunberg, fondatoarea miscarii protestelor studentilor pentru clima si a carei poveste a devenit virala dupa ce la numai 16 ani a tinut un discurs in fata participantilor la Forumul Economic Mondial din Davos la inceputul anului, a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace, chiar inaintea…

- Inceput in anul 1961, Barajul Firiza are rolul de a asigura apa potabila pentru Municipiul Baia Mare, proiectul necesitand mutarea a 50 de familii care locuiau pe amplasamentul actualului lac de acumulare. Cu eforturi financiare si umane notabile, constructia avand 52 de metri de inaltime si deschiderea…

- Urmare a numeroaselor articole aparute in presa locala, in ultima perioada, Garda Naționala de Mediu s-a autosesizat și, incepand din data de 28.01.2019, a demarat o ampla acțiune de verificare a modului in care cei doi operatori desemnați, BRAI CATA SRL și SUPERCOM SA, desfașoara activitatea de…

- ”Suedia are una dintre cele mai mari populații de Cormorani Mari din Europa. Potrivit datelor Directoratului General pentru Mediu, din cadrul Comisiei Europene, in 2012 existau 40.598 de cuiburi ocupate de Phalacrocorax carbo sinensis in Suedia și 169 de colonii”, este mesajul Ambasadei Suediei.…