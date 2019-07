Activista Greta Thunberg a lansat o melodie pe teme de mediu împreună cu trupa britanică The 1975 Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a lansat joi, impreuna cu o cunoscuta trupa britanica, o melodie care face apel la ''nesupunere civica'' drept raspuns la problema incalzirii globale, informeaza Reuters. "Trebuie sa recunoastem ca generatiile mai in varsta au dat gres... este timpul sa ne revoltam", spune Thunberg acompaniata de muzica ambientala instrumentala intr-o piesa muzicala inregistrata pentru cel mai recent album al trupei The 1975. Thunberg, o adolescenta in varsta de 16 ani, a devenit una dintre cel mai importante voci in dezbaterea privind clima, iar textul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

