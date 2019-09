Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de rusi au iesit in strada la Moscova sambata, pentru a cere alegeri libere pentru parlamentul orasului, la 8 septembrie, sfidand interdictia care s-a soldat cu arestari in timpul protestelor precedente.Protestatarii au cerut punerea in libertate a activistilor arestati in urma…

- Manifestatii au avut loc aproape in fiecare weekend la Moscova de la jumatatea lunii iulie, dupa ce a fost respinsa pentru vicii de forma inregistrarea a aproximativ 60 de candidati independenti la alegerile pentru Parlamentul Moscovei, ce vor avea loc pe 8 septembrie odata cu alte scrutinuri locale.…

- Violențele au continuat dupa ce opozitia a denuntat persecutarea candidatilor sai la alegerile locale din septembrie. Protestatarii s-au adunat si sambata in diferite locuri din centrul capitalei, pentru a cere alegeri libere.

- Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat…

- Mai multi opozanti rusi au fost arestati de politie duminica, la Moscova, in timpul unei manifestatii de protest fata de eliminarea unor candidati independenti din alegerile locale in septembrie, potrivit unui jurnalist al agentiei franceze de presa, relateaza news.ro.La manifestatie, care…

- Mai multi opozanti rusi au fost arestati de politie duminica la Moscova in timpul unei manifestatii impotriva inlaturarii candidatilor independenti si ai opozitiei din alegerile locale care vor avea loc in septembrie, potrivit AFP. Manifestatia, care nu a fost autorizata de autoritati, a reunit aproape…

- Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor…

- Politia din Moscova a retinut vineri mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov, arestat joi, relateaza AFP. Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele…