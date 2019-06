ActiveWatch- Raportul privind discursul intolerant si instigarea la ura  

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea Truck&Bus a fost organizata in perioada 13 – 19 mai la nivel național, iar polițiștii timișeni au participat la verificari in zona de competența. Oamenii legii i-au verificat pe cei care transporta persoane cu autovehicule mai mari de 8+1 locuri și pe cei care transporta marfa cu autocamioane…

- "Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși…

- Imagini greu de privit, in care sunt infatisati cativa batrani care aduna de pe jos bancnote de 1 leu, aruncate de reprezentanti si sustinatori ai USR. Totul s-a intamplat la mitingul de la Iasi, iar PRODEMO o reclama la CNCD pe deputata Cosette Chichirau pentru „umilirea” unor varstnici. Europarlamentarul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan si PRODEMO au sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu privire la "umilintele" la care au fost supuse unele persoane in timpul mitingului electoral din 9 mai de la Iasi, carora le-au fost aruncate bancnote de 1 leu, precum si cu privire la "incurajarea…

- București, 9 mai 2019. Numarul de perechi de incalțaminte vandute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiin2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Dupa doisprezece ani in Romania ne focusam in continuarepe creștere și ne orientam in mod consecvent spre necesitațile clienților…

- Organizarea alegerilor la Consiliul Național al Audiovizualului, prilej pentru o noua ciocnire intre PSD și PNL-Administrația Prezidențiala.Intr-o ședința cu ușile inchise, lipsita de orice transparența și cu presa pe holuri, membrii Consiliului i-au votat pe cei care vor conduce instituția…

- Aproximativ un sfert dintre amenzile date de CNA in anul 2017 nu au fost platite pana la momentul in care Curtea de Conturi a Romaniei a realizat auditul public, un an mai tarziu, iar raportul intocmit arata ca s-au prescris faptele consemnate in 834 de petitii. In plus, raportul arata ca abaterile…

- Consiliul National al Audiovizualului a aprobat in sedinta de astazi acordarea de licente audiovizuale prin satelit, dedicate minoritatii rome. Amaro TV va emite la nivel european in limba maghiara, iar Amaro TV RO va emite in Romania, scrie Pagina de...