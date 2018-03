Stiri pe aceeasi tema

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dand-o exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian...

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Conform unor surse DC News, Daniel Florea, primarul de la Sectorul 5, și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte pentru București-llfov. De asemenea, senatorul Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte in regiunea Sud - Muntenia. Presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, are programata joi, o intalnire cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care va face o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, informeaza news.ro.Conform unui anunt al camerei Deputatilor, Liviu Dragnea se va intalni la…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- Avertisment teribil pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Romania se afla intr-un mare pericol dupa contestatele schimbari la legile justitiei. Analistul politic, Cristian Pavulescu spune ca declaratiile si atitudinile manifestate de liderii Puterii de la Bucuresti dupa vizita lui Frans Timmermans arata…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a sefei DNA nu e nicio surpriza pentru nimeni si a sustinut ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul DNA ca niste inculpati si condamnati penal s-au unit pentru…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca doreste o abordare transparenta cu liderii europeni pe tema respectarii statului de drept in Romania, ea numindu-i “autisti” pe cei care, in dezbaterea din Parlamentul European, au criticat indepartarea autoritatilor de la Bucuresti de valorile europene.

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: 'Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a aratat presedintelui Klaus Iohannis, minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, tuturor comisarilor europeni, afirmand ca acest lucru nu poate sa ramana ”netaxat”.

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit, joi, pe Jamaan Rashid Ben Ragosh, presedintele Universitatii Arabe Naif pentru Stiintele Securitatii, cu sediul in Arabia Saudita, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Vedeta ProTV, Tudor Chirila lanseaza un atac fara precedent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Chirila s-a enervat dupa nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier si a sunat mobilizarea la protestul din aceasta seara, din Piata Universitatii.Citeste si: Presa occidentala anunta…

- "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea. Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Deputatul PNL Pavel Popescu dezvaluie ca PSD a anulat in ultimul moment vizita reprezentantilor conducerii Camerei Deputatilor la Forumul Transatlantic NATO care a avut loc zilele trecute la Washington, "un gest fara precedent la acest nivel". "Cei doi reprezentanti ai Partidului Social Democrat…

- Cei doi reprezentanți ai Partidului Social Democrat care urmau sa participe la Washington, la Forumul Transatlantic NATO, au fost blocați in ultima clipa, la București, de Liviu Dragnea, pentru a asigura cvorumul la votul legilor justiției in Parlament, susține deputatul PNL de Timiș, Pavel Popescu.…