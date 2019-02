Activele fondurilor de pensii facultative au trecut de 2 miliarde de lei, la 31 decembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 47,6 miliarde de lei, la 31 decembrie 2018, in crestere cu 19,7% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Analiza ASF, prezentata joi de catre Hotnews.ro, cuprinde trei scenarii: Scenariul I - se retrag 1% din participantii eligibili (58.528 participanți) Scenariul II - se retrag 5% din participanții eligibili (292.643 participanti) Scenariul III - se retrag 10% din participantii eligibili (585.286…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 2,036 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, in crestere cu 15,91% comparativ cu nivelul de la 30 noiembrie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), informeaza Agerpres. Titlurile de stat detineau…