Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 1,96 miliarde de lei, la 31 august 2018

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,92 miliarde de lei, la 31 iulie 2018, in creștere cu 12,25% comparativ cu nivelul de la 31 iulie 2017, conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 44,64 miliarde de lei, la 31 iulie 2018, in crestere cu 20% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat evolutia indicatorilor Pilonului II de pensii private obligatorii, document care arata o crestere cu 20% a activelor in luna iulie, fata de luna similara a anului trecut.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 43,7 miliarde de lei, la 30 iunie 2018, in crestere cu 21,22% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ...

- Statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) indica o crestere cu 11% a cuantumului activelor fondurilor de pensii private facultative la finalul lunii mai 2018, fata de aceeasi data a anului trecut, cresterea fondurilor de pensii private obligatorii fiind de 19,14% la 31 mai 2018, fata…

- Se vede insa o scadere usoara fata de aprilie, arata datele Autoritatii de Supraveghere Financiara. Cea mai mare pondere in cadrul activelor din Pilonul II este detinuta de titlurile de stat, in proportie de peste 60% din total, adica 26 de miliarde de lei.Pe locul doi se afla actiunile,…

- Activele nete ale celor 201 fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si FP), locale si straine, au scazut in luna iunie cu 1,7%, pana la nivelul de 25,1 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro), iar fata de inceputul anului declinul este de 4,7%, potrivit unui comunicat al Asociatiei Administratorilor…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 43,01 miliarde de lei, la 31 mai 2018, in crestere cu 19,14% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, dar in scadere cu 0,07% fata de aprilie 2018, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara…