Acţiunile Uber au scăzut puternic încă din prima zi de tranzacţionare la bursă Actiunile Uber scad puternic in prima zi de tranzacționare la bursa. Initial, Uber a sugerat preturi cuprinse intre 44 si 50 de dolari pe actiune, compania fiind evaluata la 120 miliarde de dolari. Directorul executiv a lui Uber, Khosrowshahi a declarat ca prețul de 45 de dolari pe acțiune a fost influențat de incertitudinea din mediul economic global, noteaza Mediafax.



Pana la sfarșitul sesiunii insa, acțiunile au ajuns la 41,51 de dolari, sub prețul de listare al companiei de 45 de dolari. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

