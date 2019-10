Acţiunile Tesla au crescut semnificativ după anunţarea rezultatelor din T3 Pentru prima din martie, titlurile Tesla au trecut pragul de 300 de dolari. Actiunile au urcat cu 21%, la 307,12 dolari, apoi s-au tranzactionat in crestere cu 16%. Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42 dolari per titlu, scrie Agerpres.



Dar veniturile au scazut cu aproape 8% in perioada iulie-septembrie 2019, la 6,30 miliarde de dolari, analistii estimand venituri de 6,33 miliarde de dolari, conform datelor Refinitiv.



Tesla intentioneaza sa livreze 360.000 - 400.000 de vehicule… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a fost adaugata pe lista producatorilor auto aprobati, a anuntat Ministerul Industriei din China, grupul american obtinand, astfel, certificatul necesar pentru a incepe productia in statul asiatic, potrivit Reuters. "Testa a obtinut unda verde pentru productia in China", a spus Yale Zhang, seful…

- PKP Cargo din Polonia, al doilea cel mai mare transportator de marfa pe calea ferata în UE, poarta discuții pentru a cumpara pachete de acțiuni la trei companii locale, scrie polandin.com. PKP Cargo este un gigant, are afaceri anuale de 1,1 miliarde euro și 23.000 de angajați. Compania are un…

- ARAD. Europarlamentarul Gheorghe Falca a declarat, citat fiind de Mediafax, ca Aradul este locația analizata de Volkswagen pentru deschiderea unei fabrici Skoda. Potrivit acestuia, investiția in Turcia, locul ales inițial de companie, a fost amanata. „Volkswagen a avut un proiect de…

- Horia Tecau și Jean-Julien Rojer au fost eliminați in aceasta dimineața din proba de dublu a turneului Masters 1000 de la Shanghai. Perechea romano-olandeza a pierdut in trei seturi echilibrate in fața cuplului compus din Ivan Dodid (Croația) și Filip Polasek (Slovacia), scor 6-7 (3), 7-6 (4), 7-10,…

- Tesla raporteaza livrari sub așteptari. Gigantul american se prabușește pe bursa Actiunile Tesla au scazut cu 6% la Bursa de la New York, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a raportat ca livrarile au urcat cu mai putin de 2% in trimestrul trei din 2019, sub estimarile analistilor Reuters.…

- Livrarile totale s-au situat la nivelul record de 97.000 de vehicule in perioada iulie-septembrie 2019, in timp ce analistii se asteptau la 97.477 unitati, conform datelor Refinitiv. Din totalul vehiculelor livrate de Tesla, 79.600 de automobile au fost Model 3, in timp ce analistii se asteptau la…

- In termen de sase luni va avea loc livrarea in Serbia a noua drone Chengdu Pterodactyl-1, care ar putea fi urmata de o comanda de inca 15, informeaza presa de la Belgrad.Se estimeaza ca vanzarea de drone a Chinei este cel mai mare export de echipament militar in Europa din ultimele decenii…

- Seful Tesla si fondatorul Alibaba au pareri diferite in ceea ce priveste impactul inteligentei artificiale asupra omenirii, dar sunt de acord intr-o privinta: cea mai mare problema cu care se va confrunta lumea in viitor va fi, contrar a ceea ce cred multi oameni in prezent, depopularea. "Multi…