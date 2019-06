Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile SIF Hoteluri SA, Condmag si Nuclearelectrica au consemnat cele mai severe deprecieri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, in timp ce cresteri importante au inregistrat titlurile Carbochim, Turism Hoteluri, Restaurante Marea Neagra, potrivit statisticilor publicate de Bursa de Valori…

- Actiunile SIF Hoteluri SA, Condmag si Nuclearelectrica au consemnat cele mai severe deprecieri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, in timp ce cresteri importante au inregistrat titlurile Carbochim, Turism Hoteluri, Restaurante Marea Neagra, potrivit statisticilor publicate de Bursa de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de joi, iar indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o depreciere de 0,40%, pana la valoarea de 8.556,89 de puncte, la jumatate de ora de la debutul tranzactiilor, inforemaza Agerpres.Citește…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in crestere cu 0,08%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,92%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, indica o depreciere de 0,01%. Totodata,…

- Producatorul de elicoptere IAR Brașov va distribui un dividend brut de 1,4015 lei/acțiune, cu randament de peste 17% pentru investitorii care au intrat incepand cu vara trecuta. Producatorul de elicoptere IAR Brașov (IARV) va distribui dividende in valoare de 25,62 milioane lei, reprezentand 82,17%…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 25 de minute era de 1,680 milioane de lei (353.087 euro), informeaza Agerpres.Citește și: Vești proaste pentru romanii cu credite in lei - ROBOR, cel mai mare nivel…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 45 de minute era de 1,601 milioane de lei (336.254,32 euro). Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,14%,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de vineri, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, se aprecia cu 0,48% dupa primele 45 de minute de tranzactionare. Valoarea totala a schimburilor se situa la 660.723 lei (138.798…