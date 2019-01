Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, pentru data de 20 martie discutarea celor doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi.



Kovesi nu a fost prezenta la sedinta sectiei pe motiv ca este in concediu medical.



* Una dintre abaterile disciplinare se refera la manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului Justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor…