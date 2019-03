Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Finantelor Publice.



Capitalul social total al FSDI, initial, este stabilit la 19,112 miliarde de lei si este format din aport in numerar in valoare de 9 miliarde lei, provenit din venituri din privatizare, si din aport in natura reprezentat de pachetele de actiuni nominative in valoare 10,112 miliarde de lei, detinute…