- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri, ca raspuns la criza sociala, dupa a patra zi de mobilizare a „vestelor galbene”. De altfel, recentele evenimente din țara condusa de el ii pun la incercare mandatul, mai ales ca protestatarii ii cer demisia. Peste 1.700 de oameni…

- Europarlamentarul PPE Ramona Manescu atrage atenția ca România este mult mai expusa în contextul protestelor care au loc în aceasta perioada în Franța și în Belgia și avertizeaza ca implicarea Rusiei determina amplificarea acestor evoluții. Într-o…

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…