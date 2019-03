Acțiunile Boeing în cădere liberă Producatorul de aeronave Boeing trebuie sa lamureasca rapid cauza evenimentului de sambata, cand 157 de persoane și-au pierdut viața. Zeci de avioane model Boeing 737 Max 8 au fost reținute la sol in China. Reprezentanții Ethiopian Airlines au declarat luni ca recorderul de voce din cabina de pilotaj și recorderul digital de date de zbor au fost recuperate ceea ce inseamna ca natura accidentului ar putea fi determinata in curand. Avionul sau companiei Ethiopian Airlines s-a prabușit, la șase minute de la decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba spre Nairobi. Acțiunile lui companiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

