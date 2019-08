Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Apple au urcat miercuri cu 4,4%, iar capitalizarea companiei s-a apropiat de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania a raportat rezultate trimestriale care au calmat ingrijorarile investitorilor datorita imbunatatirii vanzarilor in China; mai multe firme de brokeraj au anticipat un efect…

- Contributia vanzarilor de iPhone-uri la veniturile trimestriale ale Apple a scazut la mai putin de jumatate pentru prima oara in ultimii sapte ani, dar directorul general Tim Cook a descris aceasta schimbare drept un succes al diversificarii de la un produs unic si a anticipat rezultate pentru asteptarile…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat China cu noi taxe pentru bunuri in valoare de „cel putin” 300 de miliarde de dolari insa el considera ca atat China cat si Mexicul doresc sa ajunga la acorduri in disputele lor comerciale cu SUA, conform Reuters.Desi Trump a declarat joi ca discutiile…

- China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Trei persoane au murit in Elvetia…

- Administratia Trump a prezentat joi un pachet de ajutoare in valoare de 16 miliarde de dolari destinat fermierilor, pentru a compensa pierderile provocate de razboiul comercial cu China din ultimele zece luni, transmite Reuters potrivit news.roPlatile catre fermieri vor fi stabilite in functie…

- Actiunile Apple au scazut cu peste 5% dupa ce judecatorii Curtii Supreme au decis, cu cinci voturi pentru si patru impotriva, ca poate fi demarata o actiune colectiva in justitie impotriva Apple. Reclamantii, in frunte cu Robert Pepper, au depus o plangere in 2011 in care sustin ca politicile monopoliste…